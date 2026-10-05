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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (11 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Misiones este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 17°. Con vientos de 18 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 13 - 26 km/h
Lluvia
70% 1.3 mm
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol18:46
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:18 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Sureste 13 - 26 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 21° 21° Este 10 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 21° 21° Este 8 - 23 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 21° 21° Este 8 - 23 km/h 90% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 21° 21° Este 7 - 20 km/h 90% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 21° 21° Noreste 6 - 19 km/h 90% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 21° 21° Noroeste 2 - 17 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 20° Sur 10 - 22 km/h 80% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
17:00 20° 20° Sur 13 - 26 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 19° 19° Sureste 16 - 29 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Sureste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sureste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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