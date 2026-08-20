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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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El pronóstico para Misiones este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 23 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Noroeste 18 - 41 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Oeste 19 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Oeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 23 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:25
Horas de luz11h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 23 - 52 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 2 - 23 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Noroeste 10 - 21 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 15° 15° Noroeste 20 - 39 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 14° Noroeste 19 - 37 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 14° 14° Noroeste 17 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Noroeste 19 - 41 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noroeste 18 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Noroeste 18 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Noroeste 18 - 41 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Noroeste 17 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 14° 14° Noroeste 19 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Noroeste 20 - 43 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Noroeste 21 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Noroeste 20 - 46 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noroeste 22 - 45 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Oeste 23 - 52 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Oeste 19 - 51 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Oeste 16 - 39 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Oeste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Oeste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Oeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Oeste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Oeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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