Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

El pronóstico para Misiones este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 23 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 23 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:09
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|11h 16m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|55%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 23 - 52 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noroeste 2 - 23 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Noroeste 10 - 21 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Noroeste 20 - 39 km/h
|90% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Noroeste 19 - 37 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 38 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Noroeste 19 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 18 - 42 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|13°
|13°
|Noroeste 18 - 42 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Noroeste 18 - 41 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Noroeste 17 - 42 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Noroeste 19 - 40 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|14°
|14°
|Noroeste 20 - 43 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Noroeste 21 - 46 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Noroeste 20 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Noroeste 22 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Oeste 23 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Oeste 19 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Oeste 16 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Oeste 15 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Oeste 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Oeste 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|15°
|15°
|Oeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Oeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Oeste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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