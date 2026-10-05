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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 16 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Oeste 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:41
Horas de luz12h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:00 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Oeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Oeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Oeste 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Oeste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Oeste 11 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Oeste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Oeste 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Suroeste 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 3 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Noreste 2 - 5 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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