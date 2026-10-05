Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

El pronóstico para Neuquén este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 6°. Con vientos de 16 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:00
|Puesta del sol
|19:41
|Horas de luz
|12h 41m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|27%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:00 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Suroeste 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|10°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|9°
|8°
|Oeste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|9°
|7°
|Oeste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|7°
|Oeste 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|7°
|Oeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|6°
|Noroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|9°
|8°
|Noroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Oeste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|14°
|14°
|Oeste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Oeste 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Oeste 13 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Oeste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Oeste 13 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|20°
|20°
|Oeste 11 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Oeste 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 15 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Suroeste 16 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Suroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Sur 3 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Noroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 2 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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