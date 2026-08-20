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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 26 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 20 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 20 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Este 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 26 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:59
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:12 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 26 - 50 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Suroeste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Suroeste 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Suroeste 20 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Oeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Oeste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Suroeste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Suroeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Suroeste 24 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Suroeste 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Suroeste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 20 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Suroeste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 16 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 17 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 17 - 33 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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