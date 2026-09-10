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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:57
Horas de luz11h 36m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:21 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 9 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sureste 12 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sureste 14 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sureste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sureste 12 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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