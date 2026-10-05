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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Río Negro este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 21 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Oeste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Suroeste 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 2 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:39 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Oeste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Oeste 18 - 32 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Oeste 19 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Oeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Oeste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Oeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Oeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Oeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Suroeste 14 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Sureste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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