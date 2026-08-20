Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

El pronóstico para Río Negro este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 5°. Con vientos de 29 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 29 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:36
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|55%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:54 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 29 - 55 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noroeste 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Oeste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Suroeste 21 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Suroeste 25 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Sur 23 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|10°
|Sur 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Sur 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|11°
|11°
|Sur 20 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Sur 23 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Sur 26 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|11°
|11°
|Sur 29 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|10°
|10°
|Sur 28 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|10°
|6°
|Sur 28 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|9°
|5°
|Sur 27 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|8°
|4°
|Sur 25 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|7°
|3°
|Sur 20 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|6°
|3°
|Sur 18 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|6°
|4°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|6°
|3°
|Sur 18 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|6°
|3°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|5°
|2°
|Sur 19 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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