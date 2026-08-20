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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 29 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 27 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 18 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 29 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:54 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 29 - 55 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Suroeste 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 25 - 45 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sur 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sur 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sur 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sur 23 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Sur 29 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Sur 28 - 55 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Sur 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 27 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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