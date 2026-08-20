Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 29 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.