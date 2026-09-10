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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 13 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:23 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Oeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Oeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Norte 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Oeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Oeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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