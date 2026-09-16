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El clima en Salta hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo soleado, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Norte 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:17 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Este 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Norte 6 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Norte 6 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 7 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 8 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 8 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 11 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noreste 6 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Norte 3 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Norte 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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