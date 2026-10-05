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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Salta este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 8 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Este 8 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Noroeste 2 - 10 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:57 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 4 - 12 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 14° Noroeste 6 - 13 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 14° 14° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 7 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Noroeste 6 - 16 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Oeste 2 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 18° 18° Este 3 - 18 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Este 7 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Este 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Este 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Este 8 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 17° 17° Este 6 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Noreste 4 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Norte 3 - 11 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 15° Noroeste 2 - 10 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Norte 2 - 8 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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