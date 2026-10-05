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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 20 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Oeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:57 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 18 - 45 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 20 - 36 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 15 - 38 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Este 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Sur 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 3 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Oeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Suroeste 1 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Norte 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Norte 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Norte 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Norte 1 - 13 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Oeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Oeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Este 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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