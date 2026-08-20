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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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El pronóstico para San Luis este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 11°. Con vientos de 19 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Norte 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:57 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 8 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Norte 8 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Oeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 22° 23° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 23° 23° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 23° 24° Sur 10 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 23° 24° Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 23° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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