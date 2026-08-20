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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Santa Cruz este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -1°. Con vientos de 43 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 28 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 38 - 69 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 32 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 43 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:38 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 43 - 73 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 34 - 56 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 33 - 54 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 31 - 53 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 31 - 60 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 35 - 58 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 40 - 67 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 43 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 41 - 72 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 38 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 36 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 37 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 36 - 61 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 35 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 32 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 34 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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