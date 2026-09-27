Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 0° para este 27 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:13
|Puesta del sol
|19:42
|Horas de luz
|12h 29m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:13 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Este 3 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|2°
|5°
|Noreste 1 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|2°
|5°
|Sureste 1 - 4 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|2°
|3°
|Este 2 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|1°
|2°
|Noreste 2 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|1°
|1°
|Este 3 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|1°
|0°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|2°
|0°
|Este 8 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|4°
|2°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|6°
|4°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|8°
|6°
|Este 12 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|9°
|7°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|9°
|7°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|9°
|7°
|Noreste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|9°
|7°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|9°
|7°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|8°
|6°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|8°
|5°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|6°
|4°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|5°
|2°
|Este 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|5°
|2°
|Este 16 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|5°
|1°
|Noreste 16 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|4°
|1°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|5°
|2°
|Este 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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