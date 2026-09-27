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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 19 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:13 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Este 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noreste 18 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 18 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 Este 15 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 Este 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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