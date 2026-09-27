Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.