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Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Toda la información, en la nota.

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¿Cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados?
¿Cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados? Foto: Pexels
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para distintas regiones del país durante la jornada del domingo 20. Según el mapa oficial de alertas tempranas, amplios sectores del centro y sur de Argentina se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que algunas áreas presentan alerta naranja por fenómenos de mayor intensidad.

De acuerdo con la información difundida por el SMN, la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen gran parte de la provincia de Buenos Aires, sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estas regiones se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante eventuales condiciones adversas.

Tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN.

Por otra parte, el mapa muestra áreas bajo alerta naranja en sectores de la Patagonia y el oeste del país, donde se esperan fenómenos meteorológicos más significativos y potencialmente peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

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Desde el organismo nacional recordaron que las alertas pueden actualizarse en función de la evolución de las condiciones atmosféricas, por lo que es importante consultar periódicamente los reportes oficiales antes de realizar actividades al aire libre o viajar.

Cómo estará el clima en CABA durante los próximos días

Tras las tormentas pronosticadas para este domingo, baja la temperatura y el martes rondarán los 7 grados de mínima:

Domingo 20:

  • Mínima: 16°C
  • Máxima: 25°C
  • Jornada inestable.
  • Probabilidad de tormentas y lluvias entre la tarde y la noche (40% a 70%).
  • Vientos entre 51 y 59 km/h.
  • Se espera el deterioro de las condiciones hacia la segunda mitad del día.

Lunes 21:

  • Mínima: 13°C
  • Máxima: 17°C
  • Mejoran las condiciones.
  • Cielo parcialmente nublado.
  • Vientos intensos durante gran parte del día, con ráfagas de 51 a 69 km/h.

Martes 22:

  • Mínima: 7°C
  • Máxima: 15°C
  • Descenso marcado de la temperatura.
  • Cielo con nubosidad variable y sin lluvias.
Clima en CABA. Foto: SMN

Recomendaciones ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.
  • No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.
  • Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No sacar la basura si puede dificultar el escurrimiento del agua.
  • Evitar circular por calles anegadas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La Ciudad de Buenos Aires también recomienda limpiar desagües y evitar las zonas inundables ante una alerta por tormentas.

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