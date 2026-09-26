Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar durante el fin de semana con la llegada de lluvias, abundante nubosidad y fuertes ráfagas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará el sábado por la noche y se extenderá durante buena parte del domingo en el AMBA.
El pronóstico del SMN anticipa un domingo húmedo, ventoso y con probabilidades de tormenta durante toda la jornada. Aunque no lloverá necesariamente durante 24 horas consecutivas, el mal tiempo continuará al comienzo de la semana y recién el miércoles regresarán las condiciones estables a Buenos Aires.
A qué hora comienzan las lluvias en el AMBA
Las primeras lluvias podrían aparecer durante la noche del sábado, cuando el pronóstico marca un 10% de probabilidad de precipitaciones. El cambio estará acompañado por ráfagas de hasta 50 km/h, que anticiparán el comienzo de un período más húmedo e inestable en el AMBA.
El panorama se complicará durante el domingo, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% a lo largo de toda la jornada. Se esperan precipitaciones intermitentes que podrían afectar de manera desigual a la región.
Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires
El descenso comenzará a sentirse el mismo domingo, cuando la máxima caiga hasta los 19 °C, tres grados menos que durante el sábado. La presencia de lluvias, abundante nubosidad y viento fuerte limitará la recuperación térmica y dejará una jornada más fresca, húmeda e incómoda en Buenos Aires.
La temperatura se mantendrá contenida durante los días siguientes. El lunes volverá a registrar una máxima de 19 °C, mientras que el martes el termómetro no superará los 18 °C. Las mañanas, sin embargo, seguirán moderadas, con mínimas cercanas a los 14 °C.
Cómo seguirá el clima después del domingo lluvioso
La inestabilidad continuará durante el lunes, con cielo mayormente nublado y un 10% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada. Aunque las chances serán bajas, el ambiente permanecerá húmedo y fresco, con temperaturas de entre 14 °C y 19 °C en el AMBA.
El martes podrían regresar los chaparrones durante las primeras horas, antes de una mejora gradual. El tiempo comenzará a estabilizarse el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.
Cómo sigue el clima en el AMBA
- Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado. A la noche, se esperan 10% de probabilidades de lluvia y ráfagas de hasta 50 km/h.
- Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con lluvias (entre 10% y 40% de prob. de precipitaciones) todo el día. Además, habrá ráfagas de hasta 50 km/h.
- Lunes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con cielo mayormente nublado y 10% de chances de lluvias todo el día.
- Martes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con cielo chaparrones al comienzo del día.
- Miércoles: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.