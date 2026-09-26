Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar durante el fin de semana con la llegada de lluvias, abundante nubosidad y fuertes ráfagas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará el sábado por la noche y se extenderá durante buena parte del domingo en el AMBA.

El pronóstico del SMN anticipa un domingo húmedo, ventoso y con probabilidades de tormenta durante toda la jornada. Aunque no lloverá necesariamente durante 24 horas consecutivas, el mal tiempo continuará al comienzo de la semana y recién el miércoles regresarán las condiciones estables a Buenos Aires.

A qué hora comienzan las lluvias en el AMBA

Las primeras lluvias podrían aparecer durante la noche del sábado, cuando el pronóstico marca un 10% de probabilidad de precipitaciones. El cambio estará acompañado por ráfagas de hasta 50 km/h, que anticiparán el comienzo de un período más húmedo e inestable en el AMBA.

El panorama se complicará durante el domingo, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% a lo largo de toda la jornada. Se esperan precipitaciones intermitentes que podrían afectar de manera desigual a la región.

A qué hora llega la lluvia en el AMBA. Foto: NA

Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

El descenso comenzará a sentirse el mismo domingo, cuando la máxima caiga hasta los 19 °C, tres grados menos que durante el sábado. La presencia de lluvias, abundante nubosidad y viento fuerte limitará la recuperación térmica y dejará una jornada más fresca, húmeda e incómoda en Buenos Aires.

La temperatura se mantendrá contenida durante los días siguientes. El lunes volverá a registrar una máxima de 19 °C, mientras que el martes el termómetro no superará los 18 °C. Las mañanas, sin embargo, seguirán moderadas, con mínimas cercanas a los 14 °C.

Cómo seguirá el clima después del domingo lluvioso

La inestabilidad continuará durante el lunes, con cielo mayormente nublado y un 10% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada. Aunque las chances serán bajas, el ambiente permanecerá húmedo y fresco, con temperaturas de entre 14 °C y 19 °C en el AMBA.

Lluvias en el AMBA. Foto: Foto generada con IA

El martes podrían regresar los chaparrones durante las primeras horas, antes de una mejora gradual. El tiempo comenzará a estabilizarse el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.

Cómo sigue el clima en el AMBA