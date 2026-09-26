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Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas húmedas, ventosas y con probabilidades de precipitaciones. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días.
Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS
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El clima en Buenos Aires volverá a cambiar durante el fin de semana con la llegada de lluvias, abundante nubosidad y fuertes ráfagas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará el sábado por la noche y se extenderá durante buena parte del domingo en el AMBA.

El pronóstico del SMN anticipa un domingo húmedo, ventoso y con probabilidades de tormenta durante toda la jornada. Aunque no lloverá necesariamente durante 24 horas consecutivas, el mal tiempo continuará al comienzo de la semana y recién el miércoles regresarán las condiciones estables a Buenos Aires.

A qué hora comienzan las lluvias en el AMBA

Las primeras lluvias podrían aparecer durante la noche del sábado, cuando el pronóstico marca un 10% de probabilidad de precipitaciones. El cambio estará acompañado por ráfagas de hasta 50 km/h, que anticiparán el comienzo de un período más húmedo e inestable en el AMBA.

El panorama se complicará durante el domingo, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% a lo largo de toda la jornada. Se esperan precipitaciones intermitentes que podrían afectar de manera desigual a la región.

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A qué hora llega la lluvia en el AMBA. Foto: NA

Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

El descenso comenzará a sentirse el mismo domingo, cuando la máxima caiga hasta los 19 °C, tres grados menos que durante el sábado. La presencia de lluvias, abundante nubosidad y viento fuerte limitará la recuperación térmica y dejará una jornada más fresca, húmeda e incómoda en Buenos Aires.

La temperatura se mantendrá contenida durante los días siguientes. El lunes volverá a registrar una máxima de 19 °C, mientras que el martes el termómetro no superará los 18 °C. Las mañanas, sin embargo, seguirán moderadas, con mínimas cercanas a los 14 °C.

Cómo seguirá el clima después del domingo lluvioso

La inestabilidad continuará durante el lunes, con cielo mayormente nublado y un 10% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada. Aunque las chances serán bajas, el ambiente permanecerá húmedo y fresco, con temperaturas de entre 14 °C y 19 °C en el AMBA.

Lluvias en el AMBA. Foto: Foto generada con IA

El martes podrían regresar los chaparrones durante las primeras horas, antes de una mejora gradual. El tiempo comenzará a estabilizarse el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.

Cómo sigue el clima en el AMBA

  • Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado. A la noche, se esperan 10% de probabilidades de lluvia y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con lluvias (entre 10% y 40% de prob. de precipitaciones) todo el día. Además, habrá ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Lunes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con cielo mayormente nublado y 10% de chances de lluvias todo el día.
  • Martes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con cielo chaparrones al comienzo del día.
  • Miércoles: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormentasLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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