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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 39°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 39° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 24° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
28°
Viento
Sur 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
38°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
33°
Viento
Sureste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 39°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 33°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 39°
Mínima: 24°
Sensación Térmica: 28°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 39°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:00 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 29° 30° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 28° 29° Sur 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 27° 28° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 26° 28° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 26° 27° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 25° 26° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 25° 26° Sur 11 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 26° 27° Sur 12 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 28° 30° Sur 13 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 30° 32° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 33° 35° Sureste 12 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 34° 37° Sureste 11 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 36° 39° Sureste 9 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 38° 40° Sureste 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 38° 41° Sureste 8 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 39° 41° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 38° 41° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 37° 40° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 36° 39° Noreste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 35° 37° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 34° 37° Sureste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 33° 36° Sureste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 32° 35° Sureste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 31° 34° Sureste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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