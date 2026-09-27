Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 39°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 33°.

Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.