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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (4.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Este 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Este 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Sureste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 26 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 4.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 29°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:45 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 26 - 47 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 24° Este 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 22° 22° Sureste 19 - 34 km/h 30% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Este 26 - 43 km/h 30% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Este 18 - 47 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Este 21 - 37 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Este 20 - 38 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Este 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 21° 21° Este 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 22° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 24° Este 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 24° 25° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Este 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 28° Este 16 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 27° 29° Este 14 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 28° 30° Este 14 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 28° 30° Este 13 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 28° 30° Este 12 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 27° 29° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 26° 27° Este 9 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 25° 25° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 24° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 23° Sureste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 23° 22° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 21° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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