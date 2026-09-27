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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -4° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:08 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 21 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 17 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 15 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -1° -1° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -3° -3° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -4° -4° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -4° -4° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 -1° -1° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -1° -1° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -1° -1° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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