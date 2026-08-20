Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 13 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|11h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|55%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:33 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Suroeste 9 - 19 km/h
|80% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Sur 9 - 17 km/h
|80% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 11 - 18 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 22 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Oeste 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|18°
|Oeste 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Oeste 8 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Oeste 9 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|14°
|Oeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Oeste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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