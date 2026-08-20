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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 3°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.2 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -2°. Con vientos de 21 - 65 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 16 - 50 km/h
Lluvia
70% 0.4 cm
Tarde
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 20 - 64 km/h
Lluvia
90% 0.5 mm
Noche
Nevada con cielo cubierto
Viento
Suroeste 15 - 60 km/h
Lluvia
50% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 21 - 65 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:42
Puesta del sol18:31
Horas de luz9h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:42 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 21 - 65 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Suroeste 19 - 61 km/h 70% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
02:00 -2° -2° Suroeste 16 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -2° -2° Suroeste 16 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Suroeste 16 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Suroeste 16 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Suroeste 17 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Suroeste 15 - 51 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Oeste 15 - 49 km/h 50% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 Oeste 16 - 50 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 Oeste 12 - 49 km/h 80% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 Oeste 15 - 46 km/h 90% 1.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
12:00 Oeste 17 - 53 km/h 80% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
13:00 Oeste 13 - 52 km/h 70% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 11 - 43 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 16 - 51 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 19 - 64 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 20 - 64 km/h 90% 0.5 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 21 - 58 km/h 80% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 18 - 60 km/h 50% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 16 - 56 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 Suroeste 19 - 58 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 Suroeste 15 - 60 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 Suroeste 15 - 50 km/h 30% 0.1 mm Nevada con cielo cubierto
24:00 Suroeste 18 - 55 km/h 30% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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