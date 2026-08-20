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Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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El pronóstico para Tucumán este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 8 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Este 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Norte 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 25°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:02
Horas de luz11h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:45 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Norte 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Norte 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Norte 1 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 1 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 25° 25° Este 5 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 25° 25° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Este 7 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Este 4 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Norte 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Norte 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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