Mastantuono le respondió a los hinchas de River que lo insultaron por su pase al Real Madrid: “No me duele”

La joven promesa de la Selección Argentina habló sobre el enojo de los fanáticos ‘Millonarios’ y también dio detalles de la negociación que mantuvo con el ‘Merengue’ antes de tomar esa gran decisión.

Franco Mastantuono dejará River Plate para sumarse al Real Madrid. Foto: NA.

Franco Mastantuono rompió el silencio después de su histórica venta al Real Madrid, que generó mucha polémica en el mundo de River Plate tras irse al conjunto ‘Merengue’ con tan solo 17 años y un puñado de partidos en el ‘Millonario’.

“Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la situación, con la decisión que tomé. Los entiendo, porque como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador”, expresó Mastantuono, en diálogo con ‘TyC Sports’.

El gol de Franco Mastantuono a Boca Juniors en el Superclásico.. Foto: NA (Juan Foglia)

En sintonía, se refirió a los comentarios negativos que recibió a través de las redes sociales: “No me duele que piensen así, porque entiendo lo que están pensando. Yo sé que no están en mi lugar, entonces no pueden saber lo que me pasó ni cómo fue la situación realmente”.

“Los entiendo como hincha de River, que no quieren que se vaya un jugador. Pero bueno, yo me quedo con los que me apoyaron, con los que me bancaron todo este tiempo, que para mí fue muy importante”, manifestó el joven extremo derecho.

Franco Mastantuono fue vendido al Real Madrid. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Y continuó con las muestras de agradecimientos: “Cuando debuté, la gente me aplaudió. Para mí fue un plus. También que la gente te salude por la calle y te felicite, eso es muy importante para la cabeza del jugador. La gente de River me trató como soñaba, y le agradezco mucho”.

Los detalles de la negociación entre Mastantuono y Real Madrid

“Este año mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza. Pero a mitad de año aparece el Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró las ganas de que esté allá. Para mí era un sueño”, confesó Mastantuono.

Con solo 17 años, Franco Mastantuono ya debutó en la Selección Argentina. Foto: Reuters (Pablo Sanhueza)

En este contexto, reveló que una charla con el técnico Xabi Alonso lo motivó a tomar dicha decisión personal: “Me habló desde la sinceridad. Irse de River no es fácil, eso lo sabemos todos, pero se me hizo un poquito más fácil que me llamara de la forma en que me llamó“.

Por último, ya con la mente puesta en su futuro como futbolista del Real Madrid, Mastantuono señaló cuál será su próxima meta en su carrera futbolística. “Mi objetivo es pelear la Champions”, sentenció la joven promesa de la Selección Argentina.