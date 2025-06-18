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El DT del Real Madrid, Xabi Alonso, a puro elogio con Mastantuono: "Las cosas no pasan por casualidad"

En diálogo con la prensa, el ex DT del Bayer Leverkusen se refirió al mediocampista de 17 años, quien arribará a la “Casa Blanca” en agosto.

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Xabi Alonso y Franco Mastantuono. Foto: X @AtaqueFutbolero
Xabi Alonso y Franco Mastantuono. Foto: X @AtaqueFutbolero
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El director técnico del Real Madrid y futuro entrenador de Franco Mastantuono, Xabi Alonso, destacó la “ambición” del volante ofensivo de River, previo a su debut a cargo del banco del conjunto español.

En diálogo con la prensa, el ex DT del Bayer Leverkusen se refirió al mediocampista de 17 años, quien arribará a la “Casa Blanca” en agosto, cuando alcance la mayoría de edad, y tras la participación con el elenco millonario en el Mundial de Clubes.

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"Me sorprendió su ambición cuando hablé con él. Lo vi en River y nos gustó mucho. Recién estuvimos viendo el partido. En agosto lo tendremos con nosotros", soltó el ex centrocampista quien espera con ansias poder contar con el oriundo de Azul.

Xabi Alonso hablando sobre Franco Mastantuono. Video: El Desmarque

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Asimismo, Alonso fue consultado acerca de los pormenores de la conversación con la joya de la “Banda”, quien dejará 45 millones de euros netos a la institución de Núñez por su venta -valor de la cláusula de recisión, pero el entrenador “Merengue” no dio detalles de la misma. “Son cosas privadas”, exclamó con cautela.

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Franco Mastantuono, River, Mundial de Clubes 205. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian
Franco Mastantuono, River, Mundial de Clubes 205. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Franco Mastantuono, River, Mundial de Clubes 205. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

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Por otro lado, el flamante director técnico del Real Madrid, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012 con España, reveló que estuvo atento a la victoria de este martes de River ante Urawa Red Diamonds, con especial foco en Mastantuono.

“Vi el partido, ganaron 3-1 y creo que han hecho un buen partido. No creo que hayan estado tan movilizados", sentenció.

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