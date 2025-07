Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Migliore aprovechó la eliminación de Boca para pegarle a Riquelme: “¿Por qué enojarse con los empleados y no con el presidente?”

El exarquero fue contundente en las redes sociales y señaló que al club “lo manejan 5 tipos”.

Pablo Migliore en Boca Foto: NA

La dura eliminación de Boca a manos de Atlético Tucumán por la Copa Argentina trajo reacciones negativas tanto por parte de los hinchas como el público en genera y exjugadores.

En esa línea, uno de los que aprovechó el momento para pegarle a la dirigencia de Juan Román Riquelme fue Pablo Migliore, exfutbolista del “Xeneize”.

Pablo Migliore y Juan Román Riquelme en Boca Foto: NA

Qué dijo Pablo Migliore sobre la eliminación de Boca

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el exarquero brindó un fuerte descargo: “Si el jubilado gana poco, se enoja con el presidente, no se enoja con el empleado de ANSES. Si el club anda mal, ¿por qué enojarse con los empleados y no con el presidente? ¿Qué beneficios le trae a Boca ‘cuidar’ a Román y sus compinches? ¡Ninguno! El club es de los socios, pero lo manejan 5 tipos (algunos no son hinchas de Boca)”, disparó.

Y cerró con una frase de Juan Domingo Perón: “El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, lanzó.

El mensaje de Migliore Foto: Captura

Meses antes, el ahora boxeador se pronunció sobre el club. Fue luego de la derrota de Boca 2-1 ante River en el Monumental.

En ese momento, Migliore cargó contra Fernando Gago (en aquel entonces director técnico), Edinson Cavani y hasta culpó a Agustín Marchesín por el gol de tiro libre de Franco Mastantuono.

“Es toda de él. Preguntáselo al arquero. Automáticamente uno se da cuenta cuándo podría haber hecho algo más. Aunque la pelota entre al ángulo, vos te tenés que tirar igual. No le daba el sol en la cara, no tiene esa excusa. Tranquilamente la podía sacar", había dicho el exjugador.