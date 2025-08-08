Tras su salida de Boca, Marcos Rojo definió su futuro: será nuevo jugador de Racing
Tras arreglar su desvinculación de Boca, Marcos Rojo definió su futuro para los últimos tramos de su carrera.
Pese a los rumores de una posible vuelta a Estudiantes, el defensor central seguirá su carrera en Racing tras un pedido expreso de Gustavo Costas.
El zurdo de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad.
La Academia corre contra reloj ya que tiene tiempo hasta las 18 de este viernes para sumarlo a la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. En el plano local, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.
Racing puede sumar al defensor pese a que el libro de pases esté cerrado ya que abrió un cupo por la venta de Emiliano Saliadarre a Miramar Misiones de Uruguay.