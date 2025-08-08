Tras su salida de Boca, Marcos Rojo definió su futuro: será nuevo jugador de Racing

Tras el pedido expreso de Gustavo Costas, el defensor arregló su continuidad en la Academia. Conocé detalles de su acuerdo en la nota.

Marcos Rojo. Foto: NA.

Tras arreglar su desvinculación de Boca, Marcos Rojo definió su futuro para los últimos tramos de su carrera.

Pese a los rumores de una posible vuelta a Estudiantes, el defensor central seguirá su carrera en Racing tras un pedido expreso de Gustavo Costas.

Marcos Rojo, entrenamiento en Boca, NA

El zurdo de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad.

La Academia corre contra reloj ya que tiene tiempo hasta las 18 de este viernes para sumarlo a la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. En el plano local, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.

Marcos Rojo. Foto: NA / prensa Boca Juniors

Racing puede sumar al defensor pese a que el libro de pases esté cerrado ya que abrió un cupo por la venta de Emiliano Saliadarre a Miramar Misiones de Uruguay.