Marcos Rojo contó detalles sobre su salida de Boca: “Russo me dijo que no tenía la edad para jugar en el club”

El defensor de Racing reveló que también mantuvo una charla con Juan Román Riquelme, quien le aseguró que “no tenía ningún problema” personal.

Marcos Rojo en Boca. Foto: NA

Pese a la alegría del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores con Racing, Marcos Rojo prefirió recordar su dolorosa salida de Boca Juniors, sobre la cual aseguró que empezó en épocas del interinato de Mariano Herrón y finalizó bajo el mandato de Miguel Ángel Russo, quien lo acuso de no tener “la edad” para jugar en el “Xeneize”.

“Empezó todo en el partido con Independiente, donde yo me sentí mal ese día. Se dijeron barbaridades. Después, (Mariano) Herrón me sacó y empezó todo el quilombo. Discutí con él, pero cosas de fútbol, nada más. Me culparon de que me fui a Paraguay al cumple del Pipa, nada que ver”, comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

El encuentro al que hace referencia el central de 35 años es al sucedido en mayo de este año, cuando el “Xeneize” fue eliminado por el conjunto de Avellaneda en los cuartos de final del Torneo Apertura. En aquel entonces, se supo que el DT interino lo mandó al banco por un -nuevo- caso de indisciplina.

“De un día para el otro yo era el culpable de que habíamos quedado eliminados, dijeron que yo me había ido a Paraguay, al cumpleaños del ‘Pipa’ (Benedetto, que por ese entonces jugaba en Olimpia), miles de cosas, que duelen porque tengo hijas y la más grande ya entiende, es fanática de Boca y lee, así que duele. A ella le molestaba que hablaran mal de su papá. Eso era lo que me jodía, porque me hicieron cargo de algo que no había hecho”, excusó.

Sus charlas con Russo y Riquelme

Además, Rojo apuntó contra Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme por su salida: “Antes del Mundial de Clubes, justo antes de que llegue Russo, me acerqué a Román y le pregunté si tenía algún problema conmigo. En la cara me dijo que no, que si tenía un problema me lo iba a decir en la cara, que teníamos confianza, y yo le dije lo mismo, que si él estaba molesto con algo que yo había hecho, que me lo dijera, y quedamos muy bien. Me dijo que no había ningún problema, así que seguimos para adelante”, contó.

Y añadió: “Dos días antes de Benfica, justo cuando llegó (Ayrton) Costa, Russo me dijo que no me iba a tener en cuenta, que ya no tenía la edad para jugar a ese nivel”.

“Con el Bayern Múnich, Costa estaba medio tocado y Russo me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Al otro día, en la charla, me doy cuenta de que estaba afuera. Contra Auckland estaba cargado, pedí no entrenar y Russo se enojó. Discutimos y ahí me doy cuenta de que ya no iba a jugar”, agregó Rojo.

“Entonces fui a hablar con los chicos del Consejo, les comuniqué lo que había pasado con Miguel, y que ni bien llegábamos a Argentina quería arreglar mi salida porque quería seguir al fútbol. Volvimos, seguí entrenando, nadie me decía nada, hasta que tomaron la decisión de rescindirme después de un partido que perdimos. Y acá estoy, en Racing. Pero fue una historia larguísima”, cerró.