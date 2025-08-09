Colapinto presionado en Alpine: un peso pesado de la Fórmula 1 destacó a otro piloto que “merece un asiento”

El piloto argentino tuvo rumores de reemplazo tiempo atrás. Nuevamente, un director de equipo volvió a postular a otro candidato.

Franco Colapinto. Foto: Reuters / Jakub Porzycki.

La Fórmula 1 es muy exigente y Franco Colapinto lo tiene muy claro. El piloto argentino de Alpine ocupa un espacio muy pretendido en su escudería, por lo que los rumores alrededor de él no se detienen. Como si fuera poco, Toto Wolff, director de Mercedes, volvió a destacar a otro conductor.

Semanas atrás, el nombre de Valtteri Bottas había sonado con fuerza en Alpine, justamente para tomar el lugar del ex Williams, que hasta el momento no sumó puntos en la temporada 2025.

Valtteri Bottas sonó como posible reemplazante de Franco Colapinto Foto: REUTERS

Justamente, el líder de Mercedes había postulado al finlandés, actual piloto de reserva de su escudería, como reemplazante del argentino. Esta vez, recordó: “Valtteri forma parte de la familia Mercedes desde hace mucho, mucho tiempo”.

“Si uno de nuestros pilotos habituales sufriera un problema, es un piloto al que podés subir al auto y va a estar absolutamente a la altura. Es genial saber que tu tercer piloto es lo más rápido posible”, siguió sobre su mirada acerca de Bottas, que fue el segundo piloto en la época dorada de Lewis Hamilton en el equipo.

Sobre el futuro del piloto de 36 años, Wolff volvió a marcarle la cancha a Franco Colapinto acerca de lo que pretende: “Obviamente, en lo que respecta a Valtteri, se merece un asiento. Esperemos que se abra la puerta”.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Bernadett Szabo.

Todo indica que Colapinto completará el año en Alpine, junto a Pierre Gasly. De todos modos, las exigencias de la Fórmula 1 lo ponen bajo la lupa, más allá de que en distintas ocasiones quedó demostrado que la mayor complicación que enfrenta en su propio auto.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1 2025. Foto: X AlpineF1Team

El pasado fin de semana, el argentino fue parte del Gran Premio de Hungría, donde intentó sumar sus primeros puntos. Sin embargo, dos paradas en boxes fallidas, una de 11 y otra de 7 segundos, lo dejaron afuera de cualquier tipo de pelea, y finalizó 18°.

Mientras tanto, Valtteri Bottas es sondeado por dos equipos para 2026: Kick Sauber y Cadillac. El segundo parece ser el que lleva la ventaja, en especial porque debutará en la F1 y tiene más espacios disponibles, además de la búsqueda de un conductor con experiencia.