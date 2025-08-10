Fórmula 1: por qué no corre Franco Colapinto este domingo 10 de agosto y cuándo vuelve a competir

El piloto argentino de 22 años no participa este fin de semana en la Fórmula 1. Conocé el motivo de su ausencia y la fecha exacta de su próxima carrera.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica. Foto: REUTERS

Tras una temporada con resultados por debajo de lo esperado para la escudería, Franco Colapinto tendrá una larga pausa luego de su frustrante paso por el Gran Premio de Hungría.

El piloto argentino viene de finalizar 18 después de una carrera en la que todas las miradas apuntaron a Alpine, su mala estrategia y sus demoras en las paradas.

Este domingo 10 de agosto no hay carrera porque la próxima fecha será el fin de semana del 31 de agosto, en el marco del Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort).

Franco Colapinto en el GP de Hungría. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Fórmula 1: las fechas que restan este 2025

31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)

7 de septiembre : GP de Italia (Monza)

21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

La Fórmula 1 confirmó a 14 de los 22 pilotos para 2026: por qué no aparece Franco Colapinto en Alpine

En medio del parate por vacaciones tras las primeras 14 carreras del año, la Fórmula 1 empezó a palpitar la temporada 2026, que presentará cambios tanto en los monoplazas como en la cantidad de participantes, ya que se sumará una nueva escudería y el total de corredores ascenderá a 22.

En sus redes sociales oficiales, la máxima categoría confirmó a 14 pilotos que estarán presentes el año que viene y el posteo presentó varias sorpresas, como la ausencia de un compañero para Max Verstappen en Red Bull (lugar hoy ocupado por Yuki Tsunoda), así como también la falta de Franco Colapinto en Alpine.

El motivo por el que solo Pierre Gasly aparece en la escudería francesa es por la situación contractual del piloto argentino.

Si bien Colapinto tiene vínculo por cinco años con Alpine, solamente firmó por cinco carreras en 2025 y luego extendió hasta el final de la temporada, por lo que correrá las próximas 10.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Los 14 pilotos confirmados por la Fórmula 1 para 2026

Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin)

Oliver Bearman y Esteban Ocon (Haas)

Alex Albon y Carlos Sainz (Williams)

Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi)

Las escuderías de la F1 que deben fichar pilotos para 2026