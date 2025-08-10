Mascherano confirmó que Messi no estará presente en el clásico ante Orlando City: cómo sigue su salud

Inter Miami visitará al equipo rival en el clásico del Estado de Florida por la fecha 27 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, confirmó que Lionel Messi no estará presente en el clásico ante Orlando City.

Este domingo en el Inter&Co stadium, el equipo estadounidense visitará al Orlando City en el clásico del Estado de Florida por la fecha 27 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de Estados Unidos, un partido importante para que los del entrenador argentino recorten distancias con el líder Philadelphia Union.

Javier Mascherano; Inter Miami. Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck

En la antesala de este partido, el director técnico confirmó que Messi no estará disponible: “No está disponible. Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo a Orlando por todo lo que se nos viene, pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”.

El pasado sábado ante Necaxa de México, el campeón del mundo con la Selección argentina debió ser reemplazado por una molestia muscular a los 11 minutos del encuentro. Horas después, el club informó que se trataba de “una lesión muscular menor” en la pierna derecha.

Rodrigo De Paul reveló la charla que tuvo con Lionel Scaloni antes de firmar con Inter Miami

Rodrigo De Paul, flamante incorporación del Inter Miami, habló este viernes en conferencia de prensa y reveló la charla que tuvo con Lionel Scaloni antes de firmar por el club estadounidense.

El futbolista de 31 años, pieza clave para la Selección Argentina, contó: “Obviamente hablé con Leo Scaloni y me fue muy claro con lo que necesitaba él de mí para poder seguir siendo parte del proyecto que nos ha dado tantas alegrías”.

Rodrigo De Paul en el Inter Miami Foto: @InterMiamiCF

“Él fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años, me dijo: ‘Yo sé lo que me podés dar dentro de la cancha, sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que hacés ahí. Mientras juegues y físicamente te encuentres bien, sé la clase de jugador que sos’. Esas fueron las palabras que necesitaba para tomar la decisión”, añadió.

De Paul ya realizó su debut oficial en el club estadounidense junto a Lionel Messi, con quien mantiene una estrecha relación. Sobre su llegada, reconoció la intervención directa del capitán argentino en las negociaciones: “Él tuvo la grandeza de meterse mucho en la negociación, estaba muy pendiente. Me llamó cuando se hizo, apenas llegué a Miami, él vino a recibirme a ver cómo estaba y qué necesitaba”.