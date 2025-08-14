Los Pumas preparan el histórico duelo ante All Blacks: entrenamiento en el Kempes y dieta estricta

Se espera un estadio a máxima capacidad con visitantes de todo el país. Todos los detalles

El Kempes se prepara Los Pumas vs All Blacks Foto: Ronda

A días del histórico enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks, el estadio Mario Alberto Kempes ya vive la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes del año: este sábado 16 de agosto, Córdoba recibirá la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Por primera vez en su historia, el Kempes será sede de este prestigioso torneo internacional que reúne a las potencias del hemisferio sur (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) y que posiciona a la provincia como epicentro del rugby mundial.

Con una capacidad para más de 57 mil espectadores, el estadio ya se encuentra ultimando detalles de reacondicionamiento, adaptando parte de su gran infraestructura para albergar un evento de esta magnitud. Los trabajos incluyen tanto reformas estructurales como tareas de mantenimiento general.

Córdoba vuelve a vibrar con el rugby internacional

El regreso de Los Pumas al Kempes luego de 11 años (su última presentación fue en 2014 ante Escocia) y la visita de los míticos All Blacks por primera vez desde 1985, marcarán una página histórica en el deporte cordobés.

Entre las novedades, el combinado nacional recupera varios nombres importantes para el comienzo del torneo, como son Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy y Mateo Carreras, entre otros.

Los Pumas se entrenan en el Kempes de cara al duelo con los All Blacks Foto: Instagram @lospumasuar

Ambos equipos están en Córdoba desde la semana pasada, participando en entrenamientos y actividades sociales. El sábado, Los Pumas realizaron una práctica abierta y gratuita que convocó a más de 10 mil fanáticos.

La dieta de Los Pumas de cara al Rugby Championship

El nutricionista Diego Sívori, responsable de la nutrición de Los Pumas, reveló el método que utiliza con los jugadores para optimizar su composición corporal, reducir grasa de manera saludable y mantener altos niveles de energía.

El plan está basado en cinco hábitos simples pero muy efectivos.

Déficit calórico inteligente: no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ajustando las porciones y eligiendo alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que se consume, sin pasar hambre ni perder fuerza. Garantizar proteínas en cada comida: pollo, pescado, cortes magros, legumbres y lácteos descremados para preservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad. Administrar carbohidratos de calidad en el momento justo: no se eliminan, sino que se seleccionan los más beneficiosos (integrales, frutas, verduras, legumbres) y se consumen estratégicamente antes y después del entrenamiento para maximizar el rendimiento y la recuperación. Sumar vegetales variados: para aumentar el volumen del plato con pocas calorías, aportar vitaminas, minerales y fibra, mejorando la digestión. Moderar los “calóricos saludables”: alentar la ingesta de frutos secos, palta, aceites o quesos. Son nutritivos, pero densos en calorías, por lo que se deben consumir en porciones controladas.

Los Pumas se entrenan en el Kempes de cara al duelo con los All Blacks Foto: Instagram @lospumasuar

“Estos principios no son exclusivos de los deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Eso sí, siempre hay que personalizar el plan con un nutricionista”, subraya el especialista, quien afirma que la clave está en que la alimentación se convierta en un hábito sostenible, no en una dieta pasajera.