Por qué Franco Mastantuono llevará la camiseta número 30 en el Real Madrid: el motivo de la decisión

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador del Real Madrid (España), justo en el día de su cumpleaños. Durante la conferencia de prensa, se conoció que el argentino usará el número 30 en su camiseta.

Según explicó el periodista Arancha Rodríguez en ‘El Partidazo de COPE’, esta elección responde a una estrategia del ‘Merengue’ que le permite jugar toda la temporada con dicho dorsal sin limitaciones.

Si bien el número puede generar especulaciones, no implica relación alguna con el Real Madrid Castilla, el equipo filial del conjunto español, ni condiciona su presencia en el primer equipo.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE (Chema Moya)

“Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, indicó Rodríguez. Con este plan, el ‘Merengue’ aseguró flexibilidad administrativa y abrió puerta para que Mastantuono se integre en el equipo de Xabi Alonso.

Asimismo, el 30 es el mismo número que usó el extremo zurdo durante su breve paso por River Plate, donde jugó dos temporadas, en las cuales jugó 64 partidos, convirtió 10 goles y repartió 8 asistencias.

De cara al futuro próximo, el argentino buscará ganarse un lugar en la lista de convocados para el debut oficial en La Liga ante Osasuna, el martes 19 de agosto, a partir de las 16:00, en el estadio Santiago Bernabéu.

Las declaraciones de Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

“Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

Y continuó: “Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo“.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE (Pablo R. Seco)

“Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad”, aseguró el joven futbolista oriundo de Azul (Buenos Aires).

Y concluyó: “Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!“.