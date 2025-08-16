Torneo Clausura: Platense le ganó a San Lorenzo un partido cargado de polémicas

Fue 2-1 en Vicente López gracias al doblete de Rolando Martínez y el tanto de Elías Báez. En el local fue expulsado Ignacio Vázquez, mientras que Alexis Cuello vio la roja en el “Ciclón”.

Platense vs San Lorenzo. Foto: X @caplatense

El “Calamar” abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo del “Ciclón” y envió la pelota al fondo de la red.

Unos 15′ más tarde, Ignacio Vázquez se retiró del campo de juego por doble amonestación, luego de cometer dos fuertes infracciones contra Alexis Cuello.

A los 26′ del primer tiempo, San Lorenzo empató gracias al lateral izquierdo Elías Báez, que durmió a todos y cabeceó dentro del área chica.

Luego de la media hora de juego, Alexis Cuello vio la roja en el “Ciclón” y se retiró del terreno de juego por doble amonestación. Tras esta salida, ambos jugaron el resto del encuentro con diez jugadores.

La última emoción en el marcador llegaría en la última de la primera parte. Platense selló el 2-1 gracias a la figura de la cancha, el paraguayo Ronaldo Martínez.

