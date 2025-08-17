Torneo Clausura: River Plate venció a Godoy Cruz con un doblete de Galoppo y Driussi y llegó a la cima del Grupo B

El ‘Millonario’ se impuso por 4 a 2 al ‘Tomba’ en el estadio Más Monumental. El mediocampista y el delantero convirtieron por duplicado, al igual que Agustín Auzmendi, para el conjunto mendocino.

River Plate vs. Godoy Cruz; Torneo Clausura 2025. Foto: X @RiverPlate.

Con un doblete de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, River Plate derrotó este domingo 4 a 2 a Godoy Cruz Antonio Tomba en el estadio Más Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El ‘Millonario’ se puso rápidamente arriba en el marcador tras un golazo de media distancia de Driussi, quien abrió su pie derecho para clavarse en el ángulo más lejano al arquero Franco Petroli.

Sebastián Driussi abrió la cuenta ante Godoy Cruz. Foto: X @RiverPlate.

La alegría iba a durarle poco a River, ya que a los 8 minutos de juego, Agustín Auzmendi empató el partido después de un magnífico desborde en velocidad de Santino Andino para servirle el gol a su compañero.

El ‘Millonario’ iba a volver a ponerse en ventaja a los 19′ gracias al tanto de Galoppo, quien apareció por sorpresa dentro del área para aprovechar un rebote de Petroli y estampar el 2 a 1 parcial.

Giuliano Galoppo convirtió un doblete contra Godoy Cruz. Foto: X @RiverPlate.

A los 29 minutos, de penal, Auzmendi volvería a igualar las acciones para el ‘Tomba’. Sin embargo, antes de que termine la primera etapa, Galoppo, de cabeza, pondría nuevamente arriba en el marcador al ‘Millonario’ tras un córner.

Al inicio del complemento, Driussi marcaría su doblete tras una indecisión en la última línea del ‘Bodeguero’ que aprovechó con “viveza criolla” el delantero para picársela con sutileza a Petroli.

Sebastián Driussi marcó un doblete frente a Godoy Cruz. Foto: X @RiverPlate.

En los últimos minutos, Godoy Cruz llegaría al descuento de la mano de Maximiliano González, pero el tanto sería anulado por posición adelantada tras revisión en el VAR.

De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo venció a 4 a 2 a Godoy Cruz y se trepó a lo más alto del Grupo B con 11 puntos, dos más que su escolta Lanús. El ‘Tomba’ quedó anteúltimo (3 unidades), solo por encima de Independiente (2).

