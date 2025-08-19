Resurgieron rumores de una posible llegada de Dybala a Boca: qué dicen desde Italia sobre su futuro

Su esposa, Oriana Sabatini, se refirió a la posibilidad de que el jugador vuelva al fútbol argentino. Esto es lo que se sabe.

Paulo Dybala, nuevo fichaje de la Roma. Foto: NA.

Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala, volvió a hablar de la posibilidad de que ‘Joya’ juegue en Boca, donde compartiría plantel con Leandro Paredes.

“No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer“, fue la respuesta de Oriana ante la pregunta que recibió respecto al futuro de Dybala y la posibilidad de jugar en el Xeneize y así cumplir una promesa que le hizo a su padre.

Festejo de Leandro Paredes y Paulo Dybala para la Roma ante el Milan por la Europa League. Foto: REUTERS.

Ante ello, BolaVip replicó los dichos de La Gazzetta Dello Sports, medio de Italia, que publicó un artículo en el que explicó cómo está la situación contractual del argentino, sumado también a las intenciones que tienen tanto el club como el jugador para el futuro cercano.

¿Dybala se va de la Roma?

Dybala no tiene intenciones de irse de la Roma, a pesar de que el tema de la renovación de su contrato, que vence a mediados de 2026, todavía se encuentra estancada, ya que las partes no se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo.

“No hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción”, afirmó el medio italiano de manera contundente.

“La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico”, explicaron respecto a la postura del club.

“Nos vemos pronto”

Luego de la fiesta que se vivió en La Bombonera por el recibimiento de los hinchas de Boca para Leandro Paredes, las reacciones a uno de los retornos más importantes al fútbol argentino no se hicieron esperar. Entre tantos posteos en redes sociales, el que no pasó desapercibido fue el de Paulo Dybala, quien le envió un emotivo mensaje a amigo y despertó la ilusión de los simpatizantes del “Xeneize” por su posible llegada en el futuro.

El mensaje de Paulo Dybala a Leandro Paredes Foto: Captura

El cordobés le dedicó unas palabras al flamante jugador azul y oro, con quien comparte una gran amistad: “Sé lo feliz que te hace volver a tu casa y cuanto lo querías. ¡Siempre te vamos a estar alentando y deseando lo mejor desde acá!“, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Pero el comentario que más llamó la atención fue el deCamila Galante, esposa de Leandro Paredes. “Amigooooooo los vamos a extrañar mucho.¡Nos vemos pronto!Los queremos”, expresó.