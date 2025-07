Opens in new window

Leandro Paredes vuelve a Boca: de joven promesa a campeón del mundo, la historia del hijo pródigo que busca convertirse en ídolo

Un arranque prometedor, una estremecedora lesión y el salto a Europa a temprana edad. Todos sus números en el fútbol argentino.

Leandro Paredes en Boca. Foto: NA/Mariano Sanchez

Después de meses de idas y vueltas y una novela que parecía no tener fin, Leandro Paredes volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. El mediocampista campeón del mundo abandona la Roma para retornar a su casa más de diez años después.

Leandro Paredes en Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Un arranque prometedor, una estremecedora lesión y el salto a Europa a temprana edad. A continuación, un repaso por la historia del hijo de la casa que busca convertirse en ídolo.

¿Cuándo debutó Leandro Paredes en Boca?

El nacido en San Justo debutó en el “Xeneize” el 6 de noviembre de 2010, de la mano de Claudio Borghi como entrenador. Aquel día, el por entonces juvenil entró a los 38 minutos del segundo tiempo para reemplazar a Lucas Viatri en la derrota 2-0 ante Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Tras ese encuentro, Paredes dejó de estar en consideración y su participación en el primer equipo quedó suspendida hasta la siguiente temporada. En el Apertura de 2011, que los ya dirigidos por Julio César Falcioni ganaron de manera invicta, sumó poco más de 45 minutos y así obtuvo su primera estrella.

El debut de Leandro Paredes en Boca. Video: Canal 9

En la 2012/13, el mediocampista entró ante Rosario Central en la Copa Argentina que ganó el “Xeneize”, siendo esta su segundo título en el club. Ese mismo año, tuvo una escueta participación en la Copa Sudamericana y en el Torneo Clausura. Así, sumó poco más de 170 minutos en toda la temporada.

Su regularidad llegaría en el Torneo Inicial 2012, donde disputaría 13 partidos, además de anotar su primer gol como profesional. En esa competencia, marcaría dobletes nada menos que ante San Lorenzo y Racing. Ese mismo año disputaría los 90′ en la Supercopa Argentina que Boca perdió ante Arsenal 3-4 en los penales.

Leandro Paredes cuando jugaba en Boca. Foto: NA.

En el Torneo Final 2013, Paredes alternaría titularidades y suplencias debido a falencias en su estado físico. Disputó 7 partidos, sin goles ni asistencias.

El dramático cruce con Agustín Orión

Un punto grave en la carrera de Leandro Paredes fue el incidente con Agustín Orión. En una práctica, al arquero se le soltó la cadena y lesionó de gravedad al por entonces juvenil y gran promesa del “Xeneize”, que sufrió la rotura de ligamentos del tobillo derecho, dejándolo fuera de las canchas por unos 100 días.

“Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lesionó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa. Él después me escribió mensajes de texto. Entiendo que en todos los clubes les ‘pegan’ a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención", recordó tiempo después en una entrevista con Fox Sports.

La patada criminal de Agustín Orión contra Leandro Paredes. Video: TyC Sports

El último partido de Leandro Paredes en Boca

Tras la lesión disputó cuatro encuentros en el Torneo Inicial 2013. Su último gol fue contra Tigre en la victoria 2-1 en La Bombonera, por la fecha 15, mientras que el último partido que jugó Paredes en Boca fue el 24 de noviembre de 2013, en la derrota 0-2 contra All Boys. Luego, se fue a la Roma para comenzar su travesía en el exterior.

Curiosidades de Leandro Paredes en Boca

El día de su debut compartió cancha con Juan Román Riquelme , que volvía de una lesión que lo marginó de las canchas casi por seis meses.

Riquelme fue el último que asistió a Paredes en Boca, el 10 de noviembre de 2013 ante Tigre, en su último gol con la camiseta azul y oro.

Nunca jugó la Copa Libertadores , solo fue suplente en la edición del 2013.

Empezó usando la camiseta número 20, pasó por la 32 y llegó a vestir la prestigiosa 10 azul y oro.

Cómo le fue a Leandro Paredes ante River, Independiente, Racing y San Lorenzo