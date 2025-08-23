Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s y extiende su paternidad en el clásico

Fue 1-0 en el Gigante de Arroyito. En la “Lepra” se fue expulsado Luciano Lollo por doble amarilla.

Rosario Central vs Newell's. Foto: X @RosarioCentral

Rosario Central le ganó 1-0 a Newell’s en un clásico rosarino válido por la fecha 6 del Toreo Clausura 2025. El golazo del partido fue nada más y nada menos que de Ángel Di María.

Con este resultado, el “Canalla” extiende su paternidad ante la “Lepra” y le saca 21 partidos de ventaja en el historial.

El primer tiempo en el Gigante de Arroyito pasó sin pena ni gloria. Tanto el Central como Newell’s no lograron tener llegadas claras. Además, el partido estuvo detenido en muchos momentos por las faltas de ambos lados.

La segunda parte fue distinta: ambos equipos arriesgaron más y protagonizaron un verdadero espectáculo.

La gran emoción de la tarde/noche llegó a los 82’. De tiro libre, Ángel Di María rompió el cero en el clásico y selló su primer gol ante Newell’s.

A los 85′, el visitante se quedó con 10 por la expulsión de Luciano Lollo, que vio la doble amarilla.

De esta manera, el partido se puso cuesta arriba para los del “Ogro” Fabbiani, que buscó la igualdad sin éxito.

La próxima fecha, Rosario Central visitará a Sarmiento de Junín, el sábado 30 de agosto a las 19.15. Por su parte, Newell’s será local ante Barracas Central, el viernes 29 a las 19.

