El particular elogio de Xabi Alonso para Franco Mastantuono en sus primeros días en el Real Madrid
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, destacó la rápida adaptación de Franco Mastantuono al señalar que “parece que lleve más tiempo” en el club, a pesar de que se incorportó el 15 de agosto.
“A Franco le veo bien, con una integración muy buena; parece que lleva más tiempo con nosotros del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa”, declaró en rueda de prensa el técnico madridista, aunque no quiso afirmar si ya le ve preparado para ser titular en su equipo.
“El otro día le vi bien. Entró con buen impacto y energía. Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar”, dijo.
Además, Xabi Alonso destacó la polifuncionalidad del ex River y lo mencionó al referirse a los mejores pateadores de tiros libres del club.
También podría interesarte
“Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River Plate jugó mucho de ‘10’ y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta asociarse, no sólo su jugada individual”, valoró.
“Hay jugadores con mucha calidad. Arda -Güler- saca muy bien el balón parado; Trent también; Franco Mastantuono, tanto de córner como de falta directa saca bien, Kylian sacó el año pasado algunas… No lo hemos podido trabajar, todavía no nos ha dado tiempo; pero tenemos bastantes opciones”, analizó.