La ilusión de Ángel Di María tras darle el clásico a Rosario Central ante Newell’s: “Queda ser campeón”

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue la gran figura del ‘Canalla’ después de convertir un auténtico golazo de tiro libre en el Gigante de Arroyito contra su máximo rival. Ahora, se ilusiona con el campeonato del Torneo Clausura.

Ángel Di María quiere ser campeón en Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

Rosario Central vivió una histórica jornada en el Gigante de Arroyito gracias al golazo de tiro libre de Ángel Di María, que le dio el triunfo 1 a 0 ante Newell’s Old Boys, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras el clásico, “Fideo” no ocultó su emoción y dejó frases que reflejaron lo que significó para él cumplir este sueño: “Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento”.

Rosario Central se sacó 21 partidos de diferencia a Newells Old Boys. Foto: X @RosarioCentral

En cuanto a los cuestionamientos previos por parte de algunos hinchas, declaró: “Nadie supo lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Esta victoria es para ellos y, en especial, para mi mujer y mis hijas, que me bancaron un año más fuera para poder cumplir este sueño”.

“Mi hija me había dicho que cuando tuviera una chance lo hiciera, lo intenté y se dio. El destino es así. La vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo donde soy feliz de verdad”, develó Di María sobre su golazo de tiro libre en el clásico rosarino.

¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AH0ITUxNQA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El ex jugador de Real Madrid (España), París Saint-Germain (Francia) y Benfica (Portugal), entre otros equipos europeos, reconoció que el momento vivido en el Gigante de Arroyito supera incluso otros logros de su carrera.

“Increíble, jamás pensé que iba a poder hacerlo. Toda una vida soñando con esto, después de 18 años fuera lo único que deseaba era volver y poder cumplir este sueño. Hoy no sé qué más pedir”, expresó ‘Fideo’.

Ángel Di María en el clásico rosarino ante Newell's Old Boys. Foto: X @RosarioCentral

Por último, el campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro cuál es su gran anhelo para coronar su regreso al fútbol argentino: “‘¿Queda algo más?’ Sí, ser campeón con Rosario Central”.

En la séptima fecha, el ‘Canalla’ de Ariel Holan y Di María visitará a Sarmiento de Junín, el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 19.15 (hora argentina), en el estadio Eva Perón.

Los detalles de Rosario Central 1-0 Newell’s Old Boys