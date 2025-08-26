Cambio en el VAR para los cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana: cómo afecta a los equipos argentinos

La CONMEBOL informó acerca de una modificación en la manera de comunicar los fallos que realicen los árbitros a través de la asistencia digital.

VAR, Copa Libertadores, Reuters

La CONMEBOL lleva adelante un cambio fundamental en el VAR antes del comienzo de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Esta medida busca agregar más transparencia a las decisiones que tomen los árbitros a instancias de la asistencia digital, en especial en momentos decisivos de las competencias continentales.

De ahora en más, las decisiones que tomen los árbitros con el VAR en los torneos internacionales organizados por CONMEBOL serán comunicadas en altavoz para todo el estadio. El fallo debe ser comunicado por el propio árbitro, en busca de dar mayor claridad.

VAR en la Copa Libertadores. Foto: REUTERS

Además, como ya ocurre en otros torneos, el mensaje también será emitido para la transmisión oficial del partido en cuestión.

Cabe destacar que es una medida que emula a lo que ocurre en Argentina, ya que el inicio del Torneo Clausura 2025 también tuvo la implementación de este formato.

Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.

Ejemplo de jugada definida a través del VAR en Copa Libertadores. Foto: Captura.

Además, el sorpresivo cambio afectará a Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata como equipos argentinos que permanecen en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús también presenciará la modificación en el VAR como único representante del país en la Copa Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por fuertes incidentes en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Los cuartos de final de ambas competiciones comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 del mismo mes, con un semifinalista argentino asegurado en la Copa Libertadores debido a que Vélez y Racing se medirán en dicha instancia.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

Por su parte, River chocará con Palmeiras y Estudiantes hará lo propio ante Flamengo, mientras que Lanús chocará ante Fluminense luego de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.