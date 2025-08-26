Venta de entradas para Argentina vs. Venezuela: cuándo, cómo y precios para ver el posible último partido de Lionel Messi en el país

La AFA informó los detalles para el último partido de Eliminatorias en el país, que sería el último oficial de la Pulga en tierras nacionales. Conocé todos los detalles en la nota.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: NA (Claudio Fanchi)

La AFA anunció los detalles para la venta de entradas para la última ventana de Eliminatorias de cara al Mundial 2026, en el que la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Más Monumental el próximo 4 de septiembre desde las 20.

La venta general será a partir del miércoles 27 de agosto desde las 17, mientras que habrá una preventa este martes 26 de agosto desde las 17, exclusiva para clientes de la tarjeta American Express.

Venta de entradas para la Selección argentina ante Venezuela. Foto: AFA

Para adquirir los tickets, se debe ingresar a DeporTick. Con un usuario creado, solo resta buscar el evento y elegir la entrada.

El partido tiene el condimento especial de ser el posible último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina. Sin nuevos partidos de Eliminatorias a la vista, el Mundial 2026 sería la despedida del capitán argentino de la Albiceleste. Ante esto, la expectavia es mayor a otro partido de la Scaloneta.

Los precios