El impactante cambio físico de Franco Colapinto en tan solo un año

En su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.

Franco Colapinto va por sus primeros puntos Foto: REUTERS

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la Fórmula 1, presentó un impactante cambio físico.

Es que en su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.

Dicha zona del cuerpo es una de las más entrenadas por los pilotos de Fórmula 1, debido a que tienen que soportar unas enormes fuerzas G (hasta seis veces la aceleración de la gravedad) en las curvas y frenadas. Además, les sirve para evitar la fatiga e incluso reduce el riesgo de lesiones graves, como el latigazo cervical.

Colapinto y un rotundo cambio Foto: NA

Colapinto tendrá actividad este fin de semana

La Fórmula 1, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto, volverá este fin de semana luego de casi un mes con el Gran Premio de Países Bajos y la actividad comenzará este viernes por la mañana, con las prácticas libres 1 y 2.

Luego de 14 fechas disputadas, el líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien ya sumó 284 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar, ya que su compañero de equipo, el británico Lando Norris, ganó tres de las últimas carreras y se encuentra a solo nueve puntos.

Franco Colapinto, por su parte, intentará mejorar lo hecho en los ocho Grandes Premios que lleva disputados en el 2025, donde solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.