Franco Colapinto y Maia Reficco: las señales que confirman el romance. Foto: Instagram @maiareficco - Reuters.

Franco Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1 y, en paralelo, todo indica que también vive un buen momento en lo personal junto a la actriz Maia Reficco. En las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las señales que apuntan a que la relación entre ambos ya sería un hecho.

Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China 2026. Foto: REUTERS

Según trascendió en las redes sociales y varios programas de espectáculos, el vínculo habría comenzado meses atrás y fue creciendo entre agendas, encuentros y viajes internacionales que mantuvieron conectados al piloto argentino de la escudería Alpine y a la artista.

Las señales del romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Durante el programa “La Mañana con Moria”, el periodista Gustavo Méndez reveló algunos detalles sobre el inicio de la historia y recordó uno de los primeros indicios públicos del acercamiento: “La primera foto juntos fue a principios de este año, cuando empezaron a conocerse, cuando ella se puso el casco de él”.

Con el paso del tiempo, la relación habría avanzado y sumado gestos cada vez más claros. De acuerdo con Méndez, Reficco tomó incluso una decisión importante para acompañar la carrera deportiva de Colapinto: mudarse a España.

Maia Reficco tendría un romance con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. Foto: Instagram @maiareficco

“Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, afirmó el periodista. Y agregó: “Ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

La mudanza a la capital española se convirtió en uno de los indicios más fuertes del presente que atraviesan. Según distintas versiones, la actriz se instaló allí para compartir más tiempo con Colapinto, que reparte su rutina entre entrenamientos y compromisos del calendario de la F1.

La actriz Maia Reficco y el piloto Franco Colapinto tendría un romance desde hace varios meses. Foto: Instagram @maiareficco

La pareja, además, habría sido vista en distintos destinos, entre ellos Mónaco, donde habrían compartido salidas en restaurantes exclusivos. “Estuvieron en Mónaco, donde también fueron vistos cenando en algunos de los mejores restaurantes”, señaló Méndez.

¿Cómo sigue la vida de Maia Reficco y Franco Colapinto?

Mientras tanto, Reficco continúa desarrollando su carrera artística con proyectos internacionales, especialmente en Estados Unidos, mientras que Colapinto mantiene su exigente agenda dentro de la máxima categoría.

En este contexto, el pilarense de 22 años volverá a correr este domingo 29 de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón, en el circuito internacional de Suzuka, a partir de las 02:00 (hora argentina).