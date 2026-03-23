Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Japón este fin de semana, en la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Representará a su equipo Alpine en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros y se lleva a cabo desde el 2009.

Colapinto comenzará su agenda el jueves con su primer práctica libre a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 00:30 del viernes. A las 3 de la madrugada comenzará la práctica libre 2 y el viernes a las 23:30 horas comenzará la última sesión de entrenamientos. Mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intente repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

Fórmula 1 Foto: Fórmula 1

Qué se espera de Colapinto

Si todo transcurre tal como el año pasado, donde fue prácticamente imposible realizar adelantamientos en Suzuka, la clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón, aunque en esta temporada se están viendo varios sobrepasos en todas las carreras debido a la nueva reglamentación, por lo que podrían haber varias sorpresas.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder luego de dos fechas es el británico George Russell, de Mercedes, aunque en la última fecha el triunfo quedó en manos de su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, que con solo 19 años quiere demostrar que está para pelear por el título.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Un escalón más abajo, aunque muy cerca del increíble nivel de Mercedes, están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

El cronograma del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

Práctica libre 2 a las 3

Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

Clasificación a las 3

Domingo 29/3: