Colapinto destacó las mejoras de su Alpine en la previa del GP de Japón:

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto llega con impulso al próximo compromiso de la Fórmula 1 tras haber sumado su primer punto para Alpine en el Gran Premio de China. Ahora, el piloto se prepara para afrontar el Gran Premio de Japón en el circuito internacional de Suzuka, antes del parate de abril por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

En la previa del nuevo desafío, Colapinto expresó su entusiasmo por competir por primera vez en territorio japonés. “Tengo muchas ganas de correr en Japón por primera vez en mi carrera. Es un país increíble y estoy deseando vivir el fin de semana en este famoso circuito”, destacó el pilarense en declaraciones difundidas por la escudería.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El argentino también remarcó la evolución del equipo en el inicio de la temporada. “Estoy muy impresionado con las mejoras que el equipo hizo al principio de la temporada. La diferencia entre Melbourne y Shanghái es muy evidente”, aseguró, en referencia al progreso mostrado entre el Gran Premio de Australia y la última carrera disputada en China.

De cara a la carrera en Suzuka, Franco subrayó que el objetivo será continuar con esa tendencia positiva: “Demostramos de lo que somos capaces y nuestro objetivo es seguir mejorando de cara a Suzuka este fin de semana, que supondrá un nuevo reto. Tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche”.

Franco Colapinto sumó sus primeros puntos para Alpine en el GP de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Por último, Colapinto valoró el punto conseguido en la última carrera y aseguró que buscará aprovechar ese envión anímico antes del breve receso del campeonato: “Me alegró mucho salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo. Estoy listo para aprovechar el buen resultado antes del breve descanso del mes que viene”.

Además, reconoció que en los últimos días visitó la base del equipo en Enstone para trabajar junto al equipo y utilizar el simulador. “Fue genial celebrar este resultado con ellos, sobre todo después de tanto trabajo duro por parte de todos durante los últimos meses”, concluyó.

El cronograma del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1 : 23:30 a 00:30 horas

Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00 horas

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3 : 23:30 a 00:30 horas

Clasificación: 03:00 a 04:00 horas

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02:00 horas

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli junto a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)