Tras los incidentes por Copa Sudamericana, el líder de la barra de Independiente recibió derecho de admisión a las canchas

La medida, dictada bajo la Resolución 1039/2025, entra en vigencia de forma inmediata y será publicada oficialmente el lunes 1 de septiembre.

El líder de la barra de Independiente, Juan Eduardo Lenczicki, fue excluido de manera indefinida de todo evento deportivo en el país, tras los incidentes violentos registrados en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la renovación de la restricción de concurrencia administrativa para Lenczicki, jefe de la barrabrava de Independiente, prohibiéndole el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en territorio argentino.

Qué pasó en la cancha de Independiente

La decisión responde a los episodios de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En ese contexto, se registraron agresiones entre hinchas de ambas parcialidades, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La resolución apunta a limitar la presencia de individuos vinculados a estructuras de mando en grupos radicalizados, con antecedentes de conductas violentas, en el marco del Programa Tribuna Segura.

Lenczicki, identificado como referente de la barra del club de Avellaneda, queda excluido de manera indefinida de toda actividad deportiva masiva en el país.