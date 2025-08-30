Con una roja y la intervención del VAR, San Lorenzo y Huracán empataron en un clásico cargado de polémica

Fue 0-0 en el Nuevo Gasómetro. El “Globo” jugó un tiempo y medio con un hombre menos tras la expulsión de Luciano Giménez.

San Lorenzo vs Huracán. Foto: NA

San Lorenzo empató 0-0 ante Huracán en un clásico caliente válido por la fecha 7 del Torneo Clausura y disputado en el Nuevo Gasómetro. El “Globo” jugó un tiempo y medio con un hombre menos tras la expulsión de Luciano Giménez.

El primer tiempo tuvo más fricción que juego y ninguno de los equipos contó con situaciones de gol claras.

El momento destacado de la primera parte llegó a los 26’, cuando Luciano Giménez se fue expulsado por un duro codazo a Ignacio Perruzzi.

En el inicio del complemento, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para el “Ciclón” tras una supuesta falta de Hugo Nervo sobre Matías Reali.

Tras el aviso del VAR, el colegiado dio marcha atrás en su decisión por un offside previo de Ezequiel Cerutti, partícipe de la jugada.

San Lorenzo vs Huracán. Foto: NA

Durante el resto del encuentro, los de Damián Ayude no supieron aprovechar la superioridad numérica, mientras que los dirigidos por Frank Darío Kudelka aguantaron el resultado cerrando sus filas en su propio campo.

El “Globo” tendría su chance más clara a falta de diez minutos para que termine el encuentro. Matías Tissera aprovechó una contra en la que San Lorenzo quedó mal parado en defensa, encaró solo contra Orlando Gill en una situación inmejorable, pero le erró al arco.

Así las cosas y aunque prometió más en el segundo tiempo el clásico terminó sin goles.

La próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing, el viernes 12 de septiembre a las 19. A la misma hora y el mismo día, por su parte, Huracán será local ante Vélez.

