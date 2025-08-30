El enojo de Franco Colapinto con Sainz y Bearman por la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: “Me taparon en el sector 3 y perdí mucho tiempo”

El piloto de Alpine expresó su molestia con los pilotos de Williams y Haas. “Ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto adelante a dos segundos”, se quejó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

Franco Colapinto se mostró molesto con Carlos Sainz y Oliver Bearman por haberle hecho perder décimas importantes que lo hubieron clasificado a la qualy 2 del Gran Premio de Países Bajos.

Si bien estuvo a milésimas de avanzar a la Q2, el argentino apuntó contra el español y el británico por su clasificación en el puesto 16: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

“Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando. Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera” agregó.

En cuanto a cómo sintió el auto, Colapinto expresó: “Hicimos unos cambios malos en la práctica libre 3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, cerró.