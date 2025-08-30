Franco Colapinto no pasó de la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

El piloto de Alpine no tuvo su mejor rendimiento en la qualy y deberá mejorar de cara a la carrera de este domingo. ¿Cómo quedó la largada?

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: REUTERS

Franco Colapinto no pudo repetir en la clasificacion su buena actuación de la práctica libre 2 y largará en el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Con un tiempo de 1:10.104, el argentino quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte, por lo que no pudo superar la Q1.

El pilarense cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión, pero el Red Bull de Tsunoda fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al Alpine al decimosexto lugar.

Lance Stroll de Aston Martin, Ollie Bearman de Haas, Esteban Ocon de Haas y Nico Hülkenberg de Sauber fueron los otro cuatro eliminados.

La clasificación completa

1°. Oscar Piastri.

2°. Lando Norris.

3°. Max Verstappen.

4°. Isack Hadjar.

5°. George Russell.

6°. Charles Leclerc.

7°. Lewis Hamilton.

8°. Liam Lawson.

9°. Carlos Sainz.

10°. Fernando Alonso.

11°. Andrea Kimi Antonelli.

12°. Yuki Tsunoda.

13°. Gabriel Bortoleto.

14°. Pierre Gasly.

15°. Alex Albon.

16°. Franco Colapinto.

17°. Nico Hülkenberg.

18°. Esteban Ocon.

19°. Ollie Bearman.

20°. Lance Stroll.