Franco Colapinto terminó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos
El piloto de Alpine finalizó 20° en la práctica previa a la clasificación. Su compañero, Pierre Gasly, terminó anteúltimo.
Franco Colapinto finalizó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos y se prepara para buscar un buen puesto en la clasificación de cara a la carrera de este domingo.
El piloto de Alpine retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Lando Norris.
En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó anteúltimo.
El que lideró la práctica libre fue el británico de McLaren, escoltado por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.
Horarios de lo que viene en el GP de Países Bajos
Sábado 30 de agosto
- Clasificación: 10.00 (Argentina)
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10.00 (Argentina)